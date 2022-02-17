Автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе в Омске

В Омске женщина за рулем иномарки сбила школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, автомобиль Suzuki под управлением 36-летней женщины ехал по улице Дмитриева. Проезжая возле дома № 5/6, машина сбила 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Травмированной 13-летней школьнице оказали помощь врачи. Сейчас полицейские проверяют обстоятельства ДТП.