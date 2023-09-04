Эксклюзив 04 сентября 2023, 15:59 Автомобиль сбил семилетнего ребенка на северо-западе Москвы Источник «360»: в Митине во дворе дома машина сбила семилетнего ребенка Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Митино на северо-западе Москвы водитель автомобиля во дворе жилого дома сбил ребенка. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».

По его данным, 4 сентября на улице Барышиха на придомовой территории семилетний ребенок попал под колеса машины. О его состоянии пока ничего не известно. Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы.

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На днях курьера, сбившего шестилетнего ребенка в Москве, заключили под стражу. Пострадавшему мальчику понадобилась медицинская помощь.

Ранее автомобиль каршеринга врезался в автобус на северо-востоке Москвы. В результате аварии получили травмы взрослый и шестилетний ребенок. Однако в больницу ехать они отказались. еще у одной женщины диагностировали перелом ключицы, ее увезли в больницу. Столичная прокуратура опубликовала момент аварии с камер видеонаблюдения.