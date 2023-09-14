14 сентября 2023, 19:11
Автомобиль сбил ребенка на электросамокате на юго-востоке Москвы
Автомобиль сбил ребенка на электросамокате во дворе дома на юго-востоке Москвы
На улице Авиаконструктора Миля в Москве иномарка наехала на подростка на электросамокте. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По предварительным данным ведомства, 32-летний водитель автомобиля Volkswagen проезжал во дворах Привольной улицы и при выезде на улицу Авиаконструктора Миля сбил 11-летнего мальчика на электросамокате. Пострадавшего госпитализировали.
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«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП», — добавили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Госавтоинспекция Москвы сообщила, что с начала сентября 11 детей пострадали в ДТП с участием электросамокатов. Кроме того, ведомство анонсировало усиленный рейд на столичных дорогах среди водителей каршеринга и такси.
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ДТП
Москва 2023
Электросамокаты
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