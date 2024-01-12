Эксклюзив 12 января 2024, 09:10 Автомобиль сбил подростка на западе Москвы Источник «360»: в Москве на улице Главмосстроя водитель Chevrolet сбил подростка Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Западном округе Москвы в Солнцеве на улице Главмосстроя утром в пятницу 16-летний мальчик попал под колеса машины Chevrolet. Пострадавший находится в сознании, сообщил источник «360».

По его данным, иномарка сбила подростка на пешеходном переходе около 08:20 утром 12 января. Информацию о ДТП направили в полицию. Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят автоинспекторы.

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На днях на внутренней стороне 93-го километра МКАД водитель легкового автомобиля сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. В результате наезда она скончалась.

Также появились кадры наезда машины на поэта Рубинштейна в Москве. На ролике видно, как мужчина переходит проезжую часть, и в это время его на большой скорости сбивает машина. Пострадавшего подбросило в воздух и перевернуло, а затем он упал на асфальт.