Автомобиль сбил подростка на самокате в Москве

В Москве машина сбила подростка на самокате, сообщил «360» источник в экстренных службах столицы. ДТП произошло на Краснопресненской набережной, 2. Пострадал 16-летний юноша — он попал в больницу, уточнили «360» в ГУ МВД Москвы.

Инцидент произошел 17 июля в центре столицы. По данным источника, подросток на самокате выехал на пешеходный переход, когда горел красный свет. В этот момент его сбил водитель Nissan Qashqai. В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали.

За семь месяцев текущего года число аварий со смертельным исходом в Москве увеличилось на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На Московской кольцевой дороге произошло 259 ДТП.