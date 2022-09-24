Иномарка сбила двух пешеходов и врезалась в автобус в Москве | 360°

Все новости

Эксклюзив

25 сентября 2022, 15:55

«Исторический момент». Наблюдатель из Ирака рассказал о ходе референдума в Подмосковье

Армия

25 сентября 2022, 15:39

Альтернативную службу нельзя будет пройти при мобилизации

Реклама

Спецоперация

25 сентября 2022, 15:01

ВС России потопили украинский катер «Гюрза» в районе порта Очаков и уничтожили ЗРК «Оса-АКМ»

Эксклюзив

25 сентября 2022, 14:58

«Донбасс сделал свой выбор». Житель Енакиева назвал референдум путем к лучшему

Происшествия

25 сентября 2022, 14:25

Катер перевернулся на Онежском озере в Карелии

Спецоперация

25 сентября 2022, 14:24

МГБ ДНР разоблачило сеть СВР Украины, готовившую теракты на референдуме

Армия

25 сентября 2022, 13:59

Минобрнауки РФ пояснило, что от мобилизации защищены студенты только государственных вузов

Эксклюзив

25 сентября 2022, 13:38

«Это не выдумки». Участница референдума рассказала, как в Мариуполе унижали русскоязычных

Спецоперация

25 сентября 2022, 13:35

Власти Херсона заявили, что теракты не смогут остановить референдумы

Эксклюзив

24 сентября 2022, 23:34

Иномарка сбила двух пешеходов и врезалась в автобус в Москве

Источник «360»: водитель Mercedes сбил двух пешеходов и врезался в автобус в Москве

Читать 360tv в

В субботу вечером в Москве произошло ДТП с пострадавшими. Mercedes вечером сбил двух пешеходов у дома 21 на Судостроительной улице, после чего врезался в рейсовый автобус. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Источник «360» в экстренных службах подтвердил факт ДТП. Данные об аварии поступили на пульт дежурного в 22:24. По предварительной информации, серая иномарка наехала на двух человек, а затем врезалась в автобус. Находящийся в автомобиле водитель оказался заблокирован. Всего пострадали три человека, их увезла скорая помощь.

Реклама

На опубликованных «360» кадрах видно, как одного из пострадавших кладут на носилки. Рядом находятся очевидцы происшествия, сотрудники экстренных служб. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Реклама

В Telegram-канале Департамента транспорта Москвы уточнили, что в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту М19. По предварительной информации, водитель Mercedes не справился с управлением. Из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 47 и 49.

Москва

ДТП

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама