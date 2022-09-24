Иномарка сбила двух пешеходов и врезалась в автобус в Москве | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 23:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Иномарка сбила двух пешеходов и врезалась в автобус в Москве Источник «360»: водитель Mercedes сбил двух пешеходов и врезался в автобус в Москве

Читать 360tv в

В субботу вечером в Москве произошло ДТП с пострадавшими. Mercedes вечером сбил двух пешеходов у дома 21 на Судостроительной улице, после чего врезался в рейсовый автобус. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Источник «360» в экстренных службах подтвердил факт ДТП. Данные об аварии поступили на пульт дежурного в 22:24. По предварительной информации, серая иномарка наехала на двух человек, а затем врезалась в автобус. Находящийся в автомобиле водитель оказался заблокирован. Всего пострадали три человека, их увезла скорая помощь.

Реклама

На опубликованных «360» кадрах видно, как одного из пострадавших кладут на носилки. Рядом находятся очевидцы происшествия, сотрудники экстренных служб. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Реклама

В Telegram-канале Департамента транспорта Москвы уточнили, что в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту М19. По предварительной информации, водитель Mercedes не справился с управлением. Из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 47 и 49.

1 0 0 0 0 0