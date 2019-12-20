20 декабря 2019, 00:39
Автомобиль сбил пешехода в Ленинградской области
Трагедия произошла на трассе «Нарва» в Ленинградской области. Автомобиль Suzuki Grand Vitara сбил мужчину, когда тот пытался перейти дорогу, сообщило ИА «Невские новости».
ДТП произошло днем, 19 декабря. 73-летний водитель иномарки не успел среагировать и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
В пресс-службе ГИБДД рассказали, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Личность погибшего пока не установлена.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.