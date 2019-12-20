Автомобиль сбил пешехода в Ленинградской области

ДТП произошло днем, 19 декабря. 73-летний водитель иномарки не успел среагировать и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Личность погибшего пока не установлена.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.