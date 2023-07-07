07 июля 2023, 16:41
Автомобиль сбил пешехода, решившего перебежать Кутузовский проспект в Москве
Дептранс Москвы: автомобиль сбил пешехода, решившего перебежать Кутузовский проспект
Водитель автомобиля сбил пешехода в районе площади Победы на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
На кадрах происшествия видно, как человек вышел на проезжую часть прямо перед легковым автомобилем. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. Обстоятельства ДТП и информацию о пострадавших уточняют.
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Движение по проспекту в сторону центра затруднено. Ведомство попросило водителей выбирать объездные пути.
Ранее грузовик перевернулся после ДТП на МКАД. В аварии пострадал один человек.
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Москва 2023
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