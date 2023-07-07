Происшествия 07 июля 2023, 16:41 Автомобиль сбил пешехода, решившего перебежать Кутузовский проспект в Москве Дептранс Москвы: автомобиль сбил пешехода, решившего перебежать Кутузовский проспект

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Водитель автомобиля сбил пешехода в районе площади Победы на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.

На кадрах происшествия видно, как человек вышел на проезжую часть прямо перед легковым автомобилем. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. Обстоятельства ДТП и информацию о пострадавших уточняют.

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Движение по проспекту в сторону центра затруднено. Ведомство попросило водителей выбирать объездные пути.

Ранее грузовик перевернулся после ДТП на МКАД. В аварии пострадал один человек.