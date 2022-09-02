Происшествия 02 сентября 2022, 19:18 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль сбил пешехода на зебре во Владивостоке

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Серьезное ДТП произошло на улице Борисенко во Владивостоке. Там водитель наехал на человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил«Восток-Медиа»со ссылкой на Telegram-канал autogarant_vl.

Удар был настолько сильным, что лобовое стекло машины покрылось трещинами. В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение. На данный момент не поступало информации о том, насколько серьезными являются его травмы.

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Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Теперь им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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