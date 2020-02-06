06 февраля 2020, 13:02
Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места преступления в Пензе
Водитель сбил мужчину в микрорайоне Арбеково в Пензе и покинул место происшествия. Сейчас сотрудники ГИБДД ищут очевидцев инцидента. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
Авария случилась 30 января в 18:45 на улице Строителей напротив дома № 75А по проспекту Победы. Автомобиль сбил пешехода и уехал в места ДТП. Потерпевший получил травмы, однако детали его состояния не уточняются.
Горожан, которые стали очевидцами происшествия, просят позвонить по номерам: 59−90−47 и 59−91−26. Также можно обратиться в отделение по адресу: ул. Бакунина 181, кабинет № 13.