Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Пензе

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что вечером 28 декабря около дома на улице Терновского автомобиль сбил пожилого пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

«По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности водителя и его задержанию», — уточнили в пресс-службе.