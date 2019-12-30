30 декабря 2019, 11:28
Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Пензе
Авария случилась в пензенском районе Терновка. Неизвестный сбил мужчину в возрасте 55 лет и уехал с места происшествия. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что вечером 28 декабря около дома на улице Терновского автомобиль сбил пожилого пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали с травмами.
«По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности водителя и его задержанию», — уточнили в пресс-службе.