    30 декабря 2019, 11:28

    Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Пензе

    Ольга Ситникова

    Авария случилась в пензенском районе Терновка. Неизвестный сбил мужчину в возрасте 55 лет и уехал с места происшествия. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

    Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что вечером 28 декабря около дома на улице Терновского автомобиль сбил пожилого пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

    «По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности водителя и его задержанию», — уточнили в пресс-службе.