Происшествия 06 августа 2023, 12:35 Автомобиль сбил пешехода и разнес остановку на юге Москвы Дептранс: автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице РИА «Новости»

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ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на Судостроительной улице днем в воскресенье, 6 августа. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, автомобиль сбил пешехода в районе дома 21/11, а затем врезался в остановку общественного транспорта.

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О затруднении движения в районе аварии дептранс не сообщил. На месте ДТП работают городские службы, обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших в аварии уточняются.

UPD: по данным дептранса, автомобиль Opel выезжал с прилегающей территории задним ходом и совершил наезд на остановку, при этом пострадала женщина, ее доставили в медучреждение.

Ранее в районе Крылатской улицы мотоцикл влетел в отбойник.