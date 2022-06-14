Автомобиль сбил на ребенка на севере Москвы

Мальчик попал под колеса автомобиля на севере Москвы. Кадры с места происшествия попали в распоряжение «360».

Водитель Renault Duster сбил ребенка во дворе недалеко от дома 12 по улице Милашенкова. Мальчик бежал от детской площадки. После столкновения с автомобилем он какое-то время лежал в крови.

Мальчику уже оказали медицинскую помощь. На место ДТП приехали врачи скрой помощи. Они увезли ребенка в Филатовскую больницу. Там врачи выявили у мальчика перелом правой голени и сотрясение головного мозга.

На кадрах видно, что кроме кареты скорой помощи на место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

Текущее состояние ребенка неизвестно. Также не уточняется судьба водителя, который наехал на мальчика.