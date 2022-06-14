14 июня 2022, 19:39
Автомобиль сбил на ребенка на севере Москвы
Автомобиль наехал на ребенка на севере Москвы
Мальчик попал под колеса автомобиля на севере Москвы. Кадры с места происшествия попали в распоряжение «360».
Водитель Renault Duster сбил ребенка во дворе недалеко от дома 12 по улице Милашенкова. Мальчик бежал от детской площадки. После столкновения с автомобилем он какое-то время лежал в крови.
Мальчику уже оказали медицинскую помощь. На место ДТП приехали врачи скрой помощи. Они увезли ребенка в Филатовскую больницу. Там врачи выявили у мальчика перелом правой голени и сотрясение головного мозга.
На кадрах видно, что кроме кареты скорой помощи на место ДТП прибыли сотрудники ДПС.
Текущее состояние ребенка неизвестно. Также не уточняется судьба водителя, который наехал на мальчика.