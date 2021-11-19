В Москве вечером 19 ноября произошло ДТП на Бирюлевской улице. Как сообщил «360» информированный источник, автомобиль налетел на двоих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Подробности произошедшего пока не приводятся. О характере травм и состоянии пострадавших детей также ничего не известно.

Ранее ребенка на пешеходном переходе Москвы сбили на улице Столетова. По сообщениям СМИ, за рулем иномарки Bentley находилась дизайнер, блогер Ирина Ледник. На ее страницу в Instagram подписаны почти 24 тысячи пользователей.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, сама же блогер заверила, что мальчик в последний момент выехал на дорогу на самокате. Ледник призналась, что после аварии находилась в шоковом состоянии.