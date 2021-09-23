Автомобиль сбил девушку в Новосибирске. Пострадавшую госпитализировали

ДТП произошло в центре Новосибирска. Водитель Toyota Corolla сбил девушку, которая, по его словам, перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла вечером в среду, 22 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска. Мужчина за рулем иномарки передвигался по улице Выборной со стороны Ключ-камышенского плато в направлении улицы Кирова. Неподалеку от дома 127 на улице Выборная он сбил молодую девушку.

Девушка потеряла сознание, ее доставили в больницу. Водитель утверждает, что пострадавшая выбежала на красный сигнал светофора. Инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.