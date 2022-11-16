Происшествия 16 ноября 2022, 21:38 Автомобиль сбил более 20 новобранцев полиции в Лос-Анджелесе KABC-TV: в США водитель сбил 22 новобранца полиции округа Лос-Анджелес YouTube

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Автомобиль наехал на группу новобранцев полиции округа Лос-Анджелес. Как сообщил телеканал KABC-TV, пострадали 22 человека.

Происшествие случилось около 06:30. Новобранцы — от 40 до 50 человек — совершали пробежку. В этот момент в группу врезался 22-летний водитель, ехавший не по своей полосе.

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Пять человек в настоящее время находятся в критическом состоянии, четверо поступили в больницу с ранениями «средней степени тяжести», 13 новобранцев получили легкие ранения.

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По данным МЧС, водитель также получил травмы, но незначительные. Он врезался в фонарный столб. Его личность пока не раскрывается.

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