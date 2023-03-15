Происшествия 15 марта 2023, 18:55 Автомобиль с туристами ушел под лед на Байкале

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Автомобиль, в котором находились трое туристов, упал под лед на озере Байкал. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд.

Ситуация произошла в Ольхонском районе. Трое человек на автомобиле Subaru Legacy направлялись по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в направлении Иркутска. В какой-то момент водитель сбился с пути. Неподалеку от острова Хунук автомобиль провалился под лед. Туристам повезло, так как глубина воды на этом участке составляет порядка одного метра.

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Все пострадавшие остались живы. Они самостоятельно связались с сотрудниками МЧС, которые и эвакуировали туристов.

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