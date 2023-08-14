Происшествия 14 августа 2023, 16:43 Автомобиль с шестью детьми врезался в опору ЛЭП в Крыму МВД Крыма: автомобиль с 6 детьми врезался в опору ЛЭП на дороге из Алушты МВД по Республике Крым / Telegram

Читать 360tv в

Автомобиль Dodge Grand Caravan, в котором находились шестеро детей, врезался в опору линий электропередачи в Алуште. Об этом сообщило МВД Крыма в своем Telegram-канале.

ДТП произошло 14 августа около 11:30 на дороге, ведущей из Алушты в Симферополь. По предварительным данным, 57-летний мужчина, сидевший за рулем Dodge, съехал с дороги, после чего машина столкнулась с опорой ЛЭП.

«Установлено, что в автомобиле находилось шестеро детей в возрасте от пяти до 16 лет», — сообщили в МВД Крыма.

Telegram-канал МВД по Республике Крым Telegram-канал МВД по Республике Крым Telegram-канал МВД по Республике Крым Telegram-канал МВД по Республике Крым

После аварии водителя и четырех детей доставили в больницу, добавили в пресс-службе. Медики осмотрели несовершеннолетних пассажиров и сообщили, что никто из них не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции Алушты начали проверку после ДТП. Причину и детали аварии официально пока не назвали.

Утром 11 июня в Крыму случилось ДТП, в котором погибли пять человек. После смертельной аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.