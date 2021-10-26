Автомобиль с семьей перевернулся в Ростовской области

Внедорожник, в котором ехала семья с тремя детьми, перевернулся на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Все пассажиры и водитель получили травмы, написал «Царьград».

Женщина за рулем не справилась с управлением, в результате чего автомобиль на высокой скорости съехал с дороги и перевернулся. Проезжавшие мимо водители вызвали скорую. Трое детей, находившиеся в машине, а также их родители получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.