Автомобиль с родителями и детьми упал в реку Приморского края

«В районе 181 километра трассы „Осиновка-Рудная Пристань“ автомобиль Toyota Caldina потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку „Уссури“. При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о случившемся, проводится проверка», — пояснил представитель УМВД по региону.

По информации ИА Nation News, спасшаяся девочка уточнила, что в автомобиле были ее отчим, мать и сестра 1,5 года.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, спасатели ведут поиски пострадавших. Девочку доставили в больницу с травмами.