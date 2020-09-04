04 сентября 2020, 14:32
Автомобиль с ребенком внутри загорелся в Белгородской области
Припаркованный автомобиль ВАЗ-2107 загорелся на улице Свердлова в городе Валуйки Белгородской области. Внутри салона находился 10-летний мальчик. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщило издание Go31.
Прибывшие на место спасатели увидели, что ребенок внутри пристегнут ремнем безопасности. Мальчика вытащили из полыхающей машины и увезли на скорой в больницу.
По предварительным данным, ребенок находится в реанимации. Врачи диагностировали у пострадавшего проблемы с легкими и сильные ожоги.
По неподтвержденной информации, мальчика в машине оставили бабушка и дедушка, которые являются его опекунами. Сами они отправились в магазин.
Региональный главк Следственного комитета начал проверку случившегося.