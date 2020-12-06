Автомобиль с подростками наехал на табун лошадей в Башкирии

В Башкирии автомобиль под управлением подростка наехал на табун лошадей. В результате погибли три пассажира и еще два получили травмы.

ДТП произошло в ночь на воскресенье в деревне Атавды в Абзелиловском районе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

«Группа подростков на автомобиле Daewoo Nexia совершили наезд на табун лошадей. Двое парней 2004 года рождения погибли на месте происшествия, еще один 2005 года рождения скончался после приезда медиков. И двух девушек 2004 года рождения с травмами доставили в больницу», — сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются выяснить, кому принадлежит автомобиль. Также неизвестно, как несовершеннолетние оказались за рулем.

В конце ноября легковушка съехала с дороги и упала в реку Ик в Башкирии. В результате три человека погибли и один выжил. При падении в реку машина перевернулась, проломила лед и наполовину ушла в воду. Упавший автомобиль спасателям пришлось доставать из реки с помощью крана МАЗ. Причина аварии пока неизвестна.