Автомобиль с людьми внутри загорелся в Санкт-Петербурге

По информации издания, двери иномарки заблокировались, поэтому пострадавшие выбирались из салона через багажник. Происшествие попало на уличные камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как закрытые в горящем автомобиле люди пытаются спастись.

Подробности о случившемся не уточняются.