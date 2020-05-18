18 мая 2020, 12:51
Автомобиль с людьми внутри загорелся в Санкт-Петербурге
Ночью в Невском районе Санкт-Петербурга загорелись ВАЗ 2107 и Opel. Во второй машине на момент возгорания находились люди. Об этом сообщил Life.ru.
По информации издания, двери иномарки заблокировались, поэтому пострадавшие выбирались из салона через багажник. Происшествие попало на уличные камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как закрытые в горящем автомобиле люди пытаются спастись.
Подробности о случившемся не уточняются.