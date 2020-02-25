25 февраля 2020, 14:18
Автомобиль с людьми провалился в водоем. Водитель погиб
На территории Серафимовичского района Волгоградской области машина с людьми провалилась под лед. Водитель не выжил, спасти удалось только пассажирам, сообщил сайт novostivolgograda.ru.
По данным издания, люди возвращались с пикника. Водитель не сумел справиться с управлением, в результате авто выехало на лед. Подчеркивается, что все случилось вечером в сильный снегопад.
Трех пассажиров госпитализировали, но помощь врачей понадобилась только одной женщине в переохлаждением. 52-летний водитель погиб. Его тело на следующий день подняли из воды водолазы. Также из водоема была извлечена машина.
По факту произошедшего проводится проверка.