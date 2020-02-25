Автомобиль с людьми провалился в водоем. Водитель погиб

По данным издания, люди возвращались с пикника. Водитель не сумел справиться с управлением, в результате авто выехало на лед. Подчеркивается, что все случилось вечером в сильный снегопад.

Трех пассажиров госпитализировали, но помощь врачей понадобилась только одной женщине в переохлаждением. 52-летний водитель погиб. Его тело на следующий день подняли из воды водолазы. Также из водоема была извлечена машина.

По факту произошедшего проводится проверка.