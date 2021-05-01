Автомобиль с детьми загорелся в Подмосковье. СК начал проверку

Отец оставил двоих сыновей в автомобиле, в котором началось возгорание. В итоге один из мальчиков попал в больницу с ожогами. Теперь доследственной проверкой занимаются подмосковные следователи.

«Следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов трехлетним мальчиком в результате возгорания, произошедшего в автомобиле», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по области.

Предварительно правоохранители выяснили, что 1 мая отец оставил ребенка в машине вместе с четырехлетним братом. Пока мужчина был в магазине, в автомобиле началось возгорание. Одного из детей отправили с ожогами тела в больницу, а второй мальчик не пострадал.

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«В настоящее время по материалу проверки проводятся проверочные мероприятия, направление на установление всех причин произошедшего», — отметили в ведомстве.

Следователи уже осмотрели место, где была припаркована машина, а также опросили свидетелей и отца детей. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Проверку организовала и прокуратура Московской области. В надзорном ведомстве уточнили, что автомобиль оставили у магазина в рабочем поселке Серебряные Пруды. На место выезжал прокурор Серебряно-Прудского района Алексей Савельев.