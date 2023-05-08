Эксклюзив 08 мая 2023, 20:49 Автомобиль с детьми угнали в Новой Москве Источник «360»: неизвестные угнали Mitsubishi с двумя детьми в деревне Рассказовке РИА «Новости»

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Неизвестные угнали автомобиль Mitsubishi, в котором находились двое детей. Машина пропала в деревне Рассказовке в ТиНАО, сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Угнали авто. В машине были дети четырех и восьми лет» — отметил собеседник «360».

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Согласно неподтвержденной информации, добычей угонщика стал белый Mitsubishi. Подробности происшествия устанавливаются. Официально эти данные пока не подтвердили.

UPD: информация об угоне автомобиля с детьми не подтвердилась. Как сообщил источник «360», житель Новой Москвы забыл, где припарковал свой автомобиль. После этого он обратился за помощью в правоохранительные органы.