Автомобиль с 50 кг парфюмерии задержали на таможне в Ленобласти

Сотрудники Кингисеппской таможни обнаружили в автомобиле 111 штук парфюмерной продукции, вес груза составил 50 килограммов. Мужчина, который перевозил товар, рассказал, что его попросили доставить груз из Эстонии в Санкт-Петербург. Парфюмерия ему не принадлежит и не предназначена для его личного использования. По словам водителя, он не знал о необходимости декларировать товар.

В результате таможенники начали проверку. Мужчине грозит административная ответственность.