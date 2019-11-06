Автомобиль с 50 кг парфюмерии задержали на таможне в Ленобласти
Сотрудники пограничного пункта «Ивангород» в Ленинградской области задержали водителя, который пытался ввезти в Санкт-Петербург парфюмерную продукцию известной марки. При этом мужчина не имел декларацию на товар. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Сотрудники Кингисеппской таможни обнаружили в автомобиле 111 штук парфюмерной продукции, вес груза составил 50 килограммов. Мужчина, который перевозил товар, рассказал, что его попросили доставить груз из Эстонии в Санкт-Петербург. Парфюмерия ему не принадлежит и не предназначена для его личного использования. По словам водителя, он не знал о необходимости декларировать товар.
В результате таможенники начали проверку. Мужчине грозит административная ответственность.