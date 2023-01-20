20 января 2023, 14:22
Автомобиль рыбака застрял на льду во Владивостоке
Во Владивостоке мужчина, отправившийся на рыбалку на машине, застрял на льду в районе Седанки. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на очевидцев.
Горожане перестали удивляться подобным сообщениям в соцсетях, поскольку местные рыбаки зачастую отправляются на рыбалку на автомобиле по застывшему льду.
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О том, как решилась ситуация, и смог ли кто-то оказать помощь мужчине, не сообщается.
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Владивосток
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