Происшествия 09 января 2023, 12:53 Автомобиль рыбака провалился под лед во Владивостоке

Читать 360tv в

Во Владивостоке на реке Седанка автомобиль местного жителя провалился под лед. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

Автор видео, которое было опубликовано в соцсетях, сообщает, что тонкая корка, покрывающая речку, не выдержала и треснула. В результате чего машина ушла под воду.

Реклама

Данный случай, по его словам, на реке не первый. Ради улова рыбаки рискуют собственной жизнью и безопасностью.

Реклама