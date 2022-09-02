Происшествия 02 сентября 2022, 02:18 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль Renault насмерть сбил женщину

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Серьезное ДТП произошло Кинешме Ивановской области. Там водитель насмерть сбил женщину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.

Ситуация произошла 1 сентября неподалеку от дома № 3 на улице Щорса. Водитель Renault сдавал задом и сбил женщину. В результате она получила серьезные травмы, от которых в дальнейшем умерла.

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Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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