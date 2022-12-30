Происшествия 30 декабря 2022, 18:01 Автомобиль разорвало после столкновения со столбом в Екатеринбургской области

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Серьезное ДТП произошло на 181 километре подъезда к Екатеринбургу. Там иномарка врезалась в столб. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

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Авария случилась накануне около 16:00 по местному времени. 42-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы и врезался в столб. Удар был такой силы, что машину разорвало на две части. Водитель получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия.