Автомобиль раненого бизнесмена обнаружили на месте происшествия

По данным источника в правоохранительных органах, обнаруженная машина принадлежит пострадавшему.

Ранее прохожие увидели на обочине дороги мужчину с ножевым ранением в шею. Медики госпитализировали его в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что потерпевший — генеральный директор строительной фирмы в Санкт-Петербурге.