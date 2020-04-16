    16 апреля 2020, 12:03

    Автомобиль раненого бизнесмена обнаружили на месте происшествия

    Ольга Ситникова

    Сотрудники полиции заметили автомобиль Land Rover Discovery Sport рядом с раненным генеральным директором фирмы. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным источника в правоохранительных органах, обнаруженная машина принадлежит пострадавшему.

    Ранее прохожие увидели на обочине дороги мужчину с ножевым ранением в шею. Медики госпитализировали его в тяжелом состоянии.

    Позже выяснилось, что потерпевший — генеральный директор строительной фирмы в Санкт-Петербурге.