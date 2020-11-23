Автомобиль провалился под лед на реке в Омской области. Водитель погиб

Автомобиль «Нива» ушел под лед реки Оша в Омской области. ЧП произошло в районе полуночи по местному времени (около 21:00 22 ноября по Москве). Спасатели достали машину из воды. Водитель погиб.

«На реке Оша вблизи села Старосолдатское провалился под лед легковой автомобиль „Нива“ в семи метрах от берега. На момент прибытия оперативных служб транспортное средство было скрыто водой. В нем находился водитель 1956 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели вытащили авто из воды под утро. В ведомстве напомнили, что в Омской области процесс ледостава только начался. Официально освидетельствованных и безопасных ледовых переправ в регионе еще нет. Выход и выезд на машинах на лед запрещен.

23 ноября в Омской области начался первый этап межведомственной профилактической акции «Безопасный лед». Он продлится до конца недели. Места возможного выхода людей и выезда машин на лед будут патрулировать полицейские, работники муниципалитетов, общественники, старосты и студенты. Группировка составит более полутора тысяч человек.