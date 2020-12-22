Автомобиль протаранил две машины на Садовом кольце в Москве. Видео

Крупное ДТП произошло на Садовом кольце в Москве. В распоряжении «360» оказались кадры, на которых виден момент столкновения автомобилей.

На видеозаписи видно, как автомобиль пытается обогнать другую машину, которая притормозила для осуществления поворота. Завершить маневр водитель поворачивающего авто так и не смог. Кроме того, пытаясь совершить обгон, автомобиль задел другую машину, которая ехала по соседней полосе. От удара автомобили отлетели в разные стороны.

Как сообщил источник «360», в ДТП участвовал автомобиль с номерами «АМР». Такие обычно выдаются высокопоставленным чиновникам правительства или силовых структур. Информации о пострадавших пока не поступало.

Необычное ДТП произошло в Москве в субботу, 19 декабря. Русская печь подрезала иномарку на улице Николая Коперника. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, а пока пользователи Сети встали на сторону водителя печки и оставляют шуточные комментарии в соцсетях.