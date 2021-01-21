Автомобиль протаранил пять машин на светофоре в Санкт-Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге произошла массовая авария на Гражданском проспекте. Водитель легкового автомобиля врезался в стоящих на светофоре пять машин.

«Авария произошла около шести утра. Мужчина летел на большой скорости, не успел притормозить и врезался в стоявшие на светофоре машины. По превдарительным данным, пострадавших нет», — сообщили «360» в пресс-службе МВД города.

Из-за аварии в утренний час-пик образовалась большая пробка. Затор растянулся по Гражданскому проспекту от подъезда к проспекту Науки до улицы Гидротехников.

В четверг, 21 января, произошла авария в Московской области. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в здание кинотеатра в Электростали. Как сообщила Газета.ru, восемь пострадавших доставили в Ногинскую больницу. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.