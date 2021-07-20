Автомобиль протаранил кафе в Испании, есть пострадавшие

В испанском курортном городе Марбелья автомобиль въехал в кафе с посетителями. Пострадали как минимум девять человек, сообщил «Ридус».

В момент ДТП в кафе находилось много посетителей. Пятерых из девяти пострадавших госпитализировали, у одной из пострадавших серьезные травмы.

Водитель, въехавший в кафе, задержан, это 30-летний испанец. В момент происшествия с ним в машине находились его родители. Полиция выясняет причины ДТП.