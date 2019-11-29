Автомобиль прижал механика к стене

По информации издания, механик по животноводческому оборудованию приехал в транспортный парк предприятия «Северная Башкирия», чтобы взять запчасти для ремонта охладителя молока. Мужчина решил сесть на скамейку у здания.

В тот же момент хозяин служебного автомобиля доставал компрессор из салона и запустил двигатель. Из-за включенной скорости на коробке передач машина проехала примерно два метра и прижала механика к стене.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали потерпевшего с тяжелой травмой в Белебеевскую центральную районную больницу.