Важное 24 января 2023, 16:55 Автомобиль предпринимательницы взорвали возле школы в Бердянске. Она была внутри Член совета ВГА Рогов: машину предпринимательницы взорвали в Бердянске

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В Бердянске возле школы взорвали автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. По предварительной информации, она была в машине. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Вначале Рогов написал, что около 16:00 в разных частях города был слышен взрыв, и пообещал предоставить подробные сведения позже. А уже через несколько минут поделился деталями случившегося. Взрыв раздался на улице Руденко возле общеобразовательной школы № 5.

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«Взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась <…> в автомобиле», — уточнил член совета администрации региона.

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Владимир Рогов добавил, что на месте работают правоохранители и спасатели. О том, выжила ли предприниматель и находился ли в автомобиле кто-то еще, не сообщается.