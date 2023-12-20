Происшествия 20 декабря 2023, 13:00 Автомобиль после столкновения снес женщину на тротуаре в Екатеринбурге Попавшая в ДТП машина снесла женщину на тротуаре в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге в результате столкновения двух машин пострадала женщина, которая стояла на тротуаре. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД.

Авария произошла на пересечении улиц Блюхера и Мира. Там столкнулись две легковушки. От удара один из автомобилей отбросило на тротуар, на котором стояла 29-летняя девушка.

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«Столкновение двух авто с последующим наездом на пешехода», — указали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваные раны лица.

Как сообщили в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», девушка стояла на тротуаре и ждала зеленого сигнала светофора, чтобы перейти через дорогу. По словам очевидца, удар пришелся ей в лицо. Пострадавшую зажало между деревом и легковушкой. Сами водители не пострадали. В каждой машине сработали подушки безопасности.

В Курганской области произошло смертельное ДТП. На трассе «Иртыш» легковушка врезалась в грузовик, погибли три человека.