Автомобиль после ДТП отбросило на пешехода в Тюмени

ДТП произошло утром 27 декабря в районе пересечения улиц 30 лет Победы и Мельникайте в Тюмени. После столкновения автомобилей Lada, Hyundai и Daewoo один из них наехал на пешехода, написал Ura.ru.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области уточнили, что одну из машин после столкновения отбросило на тротуар, где находился пешеход. С тяжелыми травмами его доставили в городскую больницу.

Пассажиры, находившиеся в автомобиле Hyundai, также получили травмы. О том, как чувствуют себя пострадавшие, не сообщается.