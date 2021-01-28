Автомобиль попал под грузовой поезд в Приморском крае

«На 127 километре перегона Варфоломеевка — Лимонник однопутного неэлектрифицированного участка Губерово — Сибирцево Дальневосточной железной дороги на регулируемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации водитель легкового автомобиля „Лада Нива“ грубо нарушил правила дорожного движения», — процитировал сотрудников филиала РЖД сайт «Свободная пресса».

В итоге машина столкнулась с вагоном движущегося поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не получилось. Водитель авто скончался на месте. Двое его пассажиров получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.