Автомобиль попал не рельсы и остановил движение трамваев в Казани

В Казани из-за оказавшейся на рельсах машины застопорилось движение трамваев.

Как сообщает inkazan.ru, водитель потерял управление на скользкой дороге. Автомобиль Kia Ceed оказался на трамвайных путях на пересечении проспекта Победы с улицей Минская.

Как показывает сервис «Яндекс.Карты», это привело к остановке движения 11 трамваев маршрута № 5А, поскольку машина самостоятельно выбраться с трамвайных путей не могла.

О пострадавших ничего не известно.