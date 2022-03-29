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    29 марта 2022, 02:45

    Автомобиль попал не рельсы и остановил движение трамваев в Казани

    Арина Бобкова

    В Казани из-за оказавшейся на рельсах машины застопорилось движение трамваев.

    Как сообщает inkazan.ru, водитель потерял управление на скользкой дороге. Автомобиль Kia Ceed оказался на трамвайных путях на пересечении проспекта Победы с улицей Минская.

    Как показывает сервис «Яндекс.Карты», это привело к остановке движения 11 трамваев маршрута № 5А, поскольку машина самостоятельно выбраться с трамвайных путей не могла.

    О пострадавших ничего не известно.