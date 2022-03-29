29 марта 2022, 02:45
Автомобиль попал не рельсы и остановил движение трамваев в Казани
В Казани из-за оказавшейся на рельсах машины застопорилось движение трамваев.
Как сообщает inkazan.ru, водитель потерял управление на скользкой дороге. Автомобиль Kia Ceed оказался на трамвайных путях на пересечении проспекта Победы с улицей Минская.
Как показывает сервис «Яндекс.Карты», это привело к остановке движения 11 трамваев маршрута № 5А, поскольку машина самостоятельно выбраться с трамвайных путей не могла.
О пострадавших ничего не известно.