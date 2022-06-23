Автомобиль полностью сгорел в Казани

Пожар произошел в Казани вчера, 22 июня. Там полностью сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2114. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на Telegram-канал region116.dtp.official и пресс-службу Главного управления МЧС по Татарстану.

Возгорание случилось рядом с домом № 1 по улице Чишмяле. От огня пострадали также стоящие рядом Renault Logan и Kia Rio. На тушение пожара потребовалось около семи минут. Он охватил площадь в шесть квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.