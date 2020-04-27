Автомобиль подорвали в Волгограде. Пострадал один человек

Взрывное устройство сработало в одной из машин в Волгограде. Во время взрыва один человек получил травмы.

«Один человек пострадал в результате того, что в одной из машин в Волгограде сработало взрывное устройство», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Очевидец произошедшего рассказал, что услышал громкий звук на улице Хорошева. В этот момент мужчина проезжал мимо взорванного автомобиля.

«Я ехал с работы и видел машину, припаркованную возле летнего кафе, возле которой лежал мужчина. Двери и капот легковушки были открыты, рядом стоят полицейские», — приводит его слова V1.ru.

Продавцы местного магазина отметили, что к месту случившегося сразу же приехали медики и взрывотехники. Всю улицу оцепили. Сейчас там работают специалисты экстренных служб.