Автомобиль перевернулся во время аварии в Чите

В Чите водитель не справился с управлением, в результате чего его автомобиль перевернулся. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Один из участников аварии попал в больницу.

Похожий случай произошел ранее 28 километре трассы Могойтуй - Сретенск - Олочи. В аварию попал водитель без прав, его госпитализировали.

Всего за последние сутки в регионе произошло 19 ДТП, в трех случаях есть пострадавшие. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 416 нарушений ПДД, из них — 11 фактов пьяной езды.