Автомобиль перевернулся в Севастополе. Пострадал ребенок

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло в Севастополе. Автомобиль въехал в столб и перевернулся, сообщила изданию «Новый Севастополь» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

По ее словам, авария произошла 5 июля на улице Бастионная в районе дома № 4. В результате происшествия пострадали водитель и девятилетний ребенок.

По предварительным данным, водителю Hyundai во время движения стало плохо. Он потерял управление и совершил наезд на столб. Автомобилиста вместе с ребенком доставили в медучреждение. По факту произошедшего в настоящий момент проводится проверка.