  • Автомобиль перевернулся в Санкт-Петербурге. Пострадали 7 пешеходов

    23 октября 2019, 13:57

    Ирина Нагайникова

    На пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло ДТП, в котором пострадали семь пешеходов. Водителя перевернувшегося автомобиля пришлось вытаскивать службе спасения, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

    За рулем перевернувшегося автомобиля находилась женщина. Она оказалась заблокирована в салоне, когда машина перевернулась.

    На данный момент всех пострадавшие госпитализировали.

    Ранее в Сети рассказывали об инциденте, который случился из-за попытки одного из водителей проехать на красный сигнал светофора. Другой участник дорожного движения поехал на зеленый сигнал, и автомобили столкнулись.