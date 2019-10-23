Автомобиль перевернулся в Санкт-Петербурге. Пострадали 7 пешеходов
На пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло ДТП, в котором пострадали семь пешеходов. Водителя перевернувшегося автомобиля пришлось вытаскивать службе спасения, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
За рулем перевернувшегося автомобиля находилась женщина. Она оказалась заблокирована в салоне, когда машина перевернулась.
На данный момент всех пострадавшие госпитализировали.
Ранее в Сети рассказывали об инциденте, который случился из-за попытки одного из водителей проехать на красный сигнал светофора. Другой участник дорожного движения поехал на зеленый сигнал, и автомобили столкнулись.