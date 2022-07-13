Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Новосибирске

ДТП произошло в Новосибирске на Бердском шоссе. В результате один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Ситуация произошла в среду, 13 июля. Kia Rio направлялся со стороны Матвеевки. Он попытался перестроиться, однако врезался в Volvo. В результате первая иномарка опрокинулась. Молодой человек, который находился за рулем, получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение.