Автомобиль перевернулся в результате ДТП в ЯНАО | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль перевернулся в результате ДТП в ЯНАО

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Серьезное ДТП произошло неподалеку от Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа за Комсомольским месторождением. Там столкнулись две легковушки. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на местное ГИБДД.

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Автомобиль решил совершить обгон, однако не учел расстояние и наехал на прицеп другой машины. В результате один автомобиль улетел в кювет, а второй перевернулся. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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