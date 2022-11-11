11 ноября 2022, 15:26
Автомобиль перевернулся в результате аварии во Владивостоке
Две легковые машины, Toyota Ractis и Toyota Harrier, столкнулись во Владивостоке. Первая перевернулась, сообщило издание «Восток-Медиа» со ссылкой на соцсети.
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Причиной столкновения стало то, что водитель Toyota Ractis не уступил дорогу второму автомобилю. Информации о пострадавших и официальных комментариев случившегося пока нет. Насколько сильно повреждена Toyota Harrier, также пока не известно.
ДТП
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